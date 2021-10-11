Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı: Nalan, Hayri'nin kollarında!

Camdaki Kız dizisinden 15. bölüm öncesi ilk fragman yayınlanırken, Feride'nin Nalan'a anne olması için baskı yaptığı görüldü. Ayağı kayarak düşen Nalan'ı Hayri kurtararak, onu kucağına aldı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Feride Nalan'a, "Yüzünün her köşesini bilirim ben. Söylediklerini, söylemediklerini gözlerinden okurum." dedi.

Ormanda yürüyüş yapan Nalan düşerken, imdadına Hayri yetişti ve onu kucağına alarak koşmaya başladı.

Nalan yaşananlar karşısında şaşırırken, Sedat, "Evet Feride Hanım oldu sonunda" diyerek onun elini öptü.

Cana ve Sedat'ın ilişkisini öğrenen Alp boşanma davası açarken, Cana ise Sedat'tan yardım istiyor. İşte Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 15. bölüm fragmanı İZLE

CAMDAKİ KIZ'DA TÜRKAN KİM OLACAK?

Camdaki Kız'da Hayri'nin köydeki eşi Türkan için adı geçen isimlerden biri Serenay Sarıkaya olmuştu. Ancak Sarıkaya, ''Şahmeran'' adlı diziyle kameralar karşısına geçince bu iddia yalanlanmış oldu.

Şimdi de ortaya atılan diğer isim Sitare Akbaş oldu. Ancak bu rol için Akbaş'a teklif gidip gitmediği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla Hayri'nin köydeki eşine kimin hayat vereceği gizemini hala koruyor.