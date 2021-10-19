Camdaki Kız 16. bölüm 2. fragmanı: Feride Cana'yı boğuyor!

Camdaki Kız'ın yayınlanan 2. fragmanında; Feride'nin Cana'nın evine gittiği ve boğazına yapıştığı görüldü. Otoparkta öpüşün Cana ve Sedat ise Hayri'ye yakalandı. İşte Camdaki Kız 16. bölüm 2. fragmanı

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, heyecanlı bölümleriyle devam ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi Perşembe günü 16. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi 2. fragmanı yayınlanırken, yayınlanan fragmanda; Feride'nin Nalan'ı korumak için harekete geçtiği görüldü.

Cana'nın kocası Feride'ye giderken, Feride ise Cana'nın yanına geldi ve onu boğmaya kalktı.

Sedat ve Cana otoparkta öpüşürken Hayri'ye yakalanırken, Muzo ise Sedat'tan şüphelenmeye başladı.

Sedat'ı uyaran Muzo'nun ne yapacağı merak edilirken, öpüşme sahnesine tanık olan Hayri elindeki kozu kullanmaya karar veriyor. İşte Camdaki Kız 16. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 16. bölüm 2. fragmanı İZLE

CAMDAKİ KIZ 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız'ın 15. bölümünde, Sedat ve Cana'nın ilişkisini öğrenen Alp, intikam planları yapar ve onları rezil etmekle tehdit eder.

Sedat ve Nalan, erteledikleri balayında güzel vakit geçirirken Cana'dan gelen telefon Sedat'ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan'ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul'a geri dönerler.

Feride, Nalan ve Sedat'ın yakınlaşmalarından memnundur. Hayri, Sedat'ın Nalan'ı aldattığını duyunca gözünü Sedat'tan ayırmazken Billur Hayri'den hoşlanmıştır.

Levent'in ablasının konağa ziyareti, Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp'in ise ortalığı karıştıracak planları vardır.