Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı: Alp Feride'ye her şeyi anlatıyor!

Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı: Alp Feride'ye her şeyi anlatıyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Alp, Feride'ye Cana ve Sedat'ın bir ilişkisi olduğunu söylüyor. İşte Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, son bölümüyle yine milyonları ekrana kilitlemeyi başardı.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen 16. bölüm fragmanı yayınlandı.

Camdaki Kız'ın 16. yeni bölümüne Cana'nın eşi Alp'in itirafları damga vuracak. Alp, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'ın annesi Feride'ye itiraf eder. Feride, olayı Nalan'dan saklamaya çalışsa da ihaneti açıklamak ister. Nalan'ın evliliğinin, artık uçurumun eşiğinde olduğu ortadadır.

Feride, ihanetin devam ettiğini öğrenince Sedat'ı karşısına alır. Sedat, Rafet'in öfkesiyle karşı karşıya gelirken Cana ve Alp'in boşanma haberi herkesi şoke eder.

Peki Feride, kızı Nalan'a her şeyi anlatacak mı? Nalan, aldatıldığını öğrenecek mi? İşte Camdaki Kız 16. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 16. Bölüm Fragmanı VİDEO

CAMDAKİ KIZ 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız'ın 15. bölümünde, Sedat ve Cana'nın ilişkisini öğrenen Alp, intikam planları yapar ve onları rezil etmekle tehdit eder.

Sedat ve Nalan, erteledikleri balayında güzel vakit geçirirken Cana'dan gelen telefon Sedat'ın endişelenmesine sebep olur ve Nalan'ın bileğini burkması bahanesi ile İstanbul'a geri dönerler.

Feride, Nalan ve Sedat'ın yakınlaşmalarından memnundur. Hayri, Sedat'ın Nalan'ı aldattığını duyunca gözünü Sedat'tan ayırmazken Billur Hayri'den hoşlanmıştır.

Levent'in ablasının konağa ziyareti, Rafet ve Levent arasındaki gerilimi artırır ve Selen altından kalkamayacağı bir yalan söylemek durumunda kalır. Bu sırada Alp'in ise ortalığı karıştıracak planları vardır.