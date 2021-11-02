Camdaki Kız 18. bölüm 2. fragmanı: Sedat ve Cana'nın kaçış planı!

Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni fragmanında; Sedat'ın Cana'ya kaçma teklifinde bulunduğu, Nalan'ı ise tamamen sildiği görüldü. Tek kalan ve bunalıma giren Nalan, gerçekleri Muzo'dan duyacak.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, heyecan dolu bölümlerle devam ediyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, Perşembe günlerine ambargo koydu.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin reyting mücadelesi verdiği dizi, reyting sıralamasındaki galibiyetini sürdürüyor.

Hayri'nin diziye girmesinin ardından asıl hikaye başlarken, yeni bölüm öncesi 2. fragman yayınlandı.

Yayınlanan 2. fragmanda; şirketten kovulan ve evlatlıktan reddedilen Sedat'ın ortadan kaybolduğu görüldü.

Tek kalan ve bunalıma giren Nalan'ın imdadın annesi Feride yetişirken, Sedat ise soluğu Cana'nın yanında aldı.

Cana'ya kaçmayı teklif eden Sedat, "Ben gidiyorum. Kararım kesin. Dilediğimiz gibi yepyeni bir hayat kurabiliriz." dedi.

Feride, Sedat'ın nerede olduğunu öğrenmek için Cana'ya gitti ve ona tokat atmaya kalktı. İşte Camdaki Kız 18. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 18. bölüm 2. fragmanı İZLE

CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet’in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Rafet, görüntüleri izlemenin ardından soluğu Cana'nın evinde alır. Cana'ya haddini bildirmek isteyen Rafet, Cana'yı kızını örnek vererek uyarıyor. Rafet'in karşısında utanan Cana, Nalan'a yaptıkları ihaneti düşünüyor.

Bu sırada Cana'yı arayan Sedat babasının orada olduğunu bilmeden rahat rahat konuşuyor. Sonunda Cana bu ilişkiyi bitirme kararını açıklıyor. Selen'in şirketin başına geçeceğini Levent'e söylemesiyle sırlar ortaya çıkıyor. Levent, görüntüleri kendisinin yayınlattığını itiraf eder. Levent'in kardeşine karşı yaptığı bu hamleye öfkelenen Selen, Rafet'e her şeyi itiraf etmek ister. Ancak Levent'in bebek yalanı tehdidiyle karşı karşıya kalır.

Feride, Nalan ve Sedat’ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan’ı atamaz. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride’ye sorular sorar. Rafet’in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak evlatlarını yine bir sürpriz bekler.