Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı: Evlatlıktan reddedilen Sedat'ın planı babasını yıkacak!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 18. bölüm fragmanı yayınlandı.Yeni bölümde Sedat, kendine ait olan şirket hisselerini Cahit'e satmak istiyor. İşte Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, 28 Ekim Perşembe akşamı 17. bölümüyle ekrana geldi.

Son bölümde Rafet, Cana ve Sedat'ın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından şok bir karar alarak oğlunu cezalandırdı ve evlatlıktan reddetti.

Camdaki Kız'ın merakla beklenen 18. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde, babasına öfkesi bir türlü dinmeyen Sedat, bir plan yapıyor ve kendine ait olan şirket hisselerini satmaya karar veriyor.

Sedat babası Rafet'ten intikam almak için şirket hisselerini Cavit'e satmak üzere anlaşma yapmaya çalışıyor. Peki Bu duruma Rafet ne tepki verecek? İşte Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 18. Bölüm Fragmanı VİDEO

CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet’in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Rafet, görüntüleri izlemenin ardından soluğu Cana'nın evinde alır.

Cana'ya haddini bildirmek isteyen Rafet, Cana'yı kızını örnek vererek uyarıyor. Rafet'in karşısında utanan Cana, Nalan'a yaptıkları ihaneti düşünüyor. Bu sırada Cana'yı arayan Sedat babasının orada olduğunu bilmeden rahat rahat konuşuyor. Sonunda Cana bu ilişkiyi bitirme kararını açıklıyor.

Selen'in şirketin başına geçeceğini Levent'e söylemesiyle sırlar ortaya çıkıyor. Levent, görüntüleri kendisinin yayınlattığını itiraf eder. Levent'in kardeşine karşı yaptığı bu hamleye öfkelenen Selen, Rafet'e her şeyi itiraf etmek ister.

Ancak Levent'in bebek yalanı tehdidiyle karşı karşıya kalır. Feride, Nalan ve Sedat’ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan’ı atamaz.

Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride’ye sorular sorar. Rafet’in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak evlatlarını yine bir sürpriz bekler.