Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı: Sedat yüzüğü çıkardı, bu iş bitti!

Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Feride ve Nalan'ın dertleştiği görülürken, Selen kocasından vazgeçmek istemiyor. İki gündür eve gitmeyen Sedat ise evlilik yüzüğünü denize attı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, geçtiğimiz hafta yine heyecanlı bir bölümle ekrana geldi.

Perşembe günlerine ambargo koyan ve herkesi ekrana başına kilitleyen dizi, birinciliği kimseye kaptırmıyor.

Hayri karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan'ın kadroya dahil olmasıyla heyecan artarken, dizinin yeni bölüm fragmanı nefes kesen anlara sahne oldu.

Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Sedat'ın ortadan kaybolduğu ve Nalan'ın ona ulaşamadığı görüldü.

2 gündür Sedat'a ulaşamayan Nalan yaşadıklarını annesi Feride'ye anlatırken, Sedat ise yüzüğünü çıkarıp denize attı. İşte Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 18. bölüm fragmanı İZLE

CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülcihan ve Rafet’in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet’in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Rafet, görüntüleri izlemenin ardından soluğu Cana'nın evinde alır.

Cana'ya haddini bildirmek isteyen Rafet, Cana'yı kızını örnek vererek uyarıyor. Rafet'in karşısında utanan Cana, Nalan'a yaptıkları ihaneti düşünüyor. Bu sırada Cana'yı arayan Sedat babasının orada olduğunu bilmeden rahat rahat konuşuyor. Sonunda Cana bu ilişkiyi bitirme kararını açıklıyor. Selen'in şirketin başına geçeceğini Levent'e söylemesiyle sırlar ortaya çıkıyor. Levent, görüntüleri kendisinin yayınlattığını itiraf eder.

Levent'in kardeşine karşı yaptığı bu hamleye öfkelenen Selen, Rafet'e her şeyi itiraf etmek ister. Ancak Levent'in bebek yalanı tehdidiyle karşı karşıya kalır. Feride, Nalan ve Sedat’ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan’ı atamaz.

Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride’ye sorular sorar. Rafet’in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak evlatlarını yine bir sürpriz bekler.