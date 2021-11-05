Camdaki Kız 19. bölüm fragmanı: Keşke seni tanımamış olsaydım...

Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Sedat ve Nalan yüzleşirken, Sedat boşanmak istediğini söyledi. Feride onları dinlerken, tek başına yürüyen Nalan'a ise yine Hayri eşlik etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkati çeken Camdaki Kız, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, dün yayınlanan bölümüyle yine beğeni topladı.

Yayınlanan yeni bölüm herkesi etkilerken, yeni bölümün ardından dizi ekibi 19. bölümün fragmanını seyirciyle buluşturdu.

Yayınlanan 19. bölüm fragmanında; bir restorantta buluşan Sedat ve Nalan yüzleşirken, Sedat boşanmak istediğini söyledi.

Sedat, "Benim gibi biriyle yaşlanırsan sana çok yazık olur. En mantıklısı yol yakınken bitirmek. Benim senin ışığını söndürmeye hakkım yok." dedi.

Bunları duyan Nalan, "Keşke seni tanımamış olsaydım" derken, Feride ise o konuşmaya şahit oldu. İşte Camdaki Kız 19. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 19. bölüm fragmanı İZLE

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sedat ve Nalan'ın yüzleşmesinde; Sedat boşanmak istediğini söyledi.

O anlarda oldukça kötü olan ve evlenme süreci boyunca yaşadıklarını düşünen Nalan ise tek başına yürüdü.

Nalan'ın arkasından giden Hayri onu yalnız bırakmazken, konuşmaları duyan Feride'nin ne yapacağı merak edilmeye başlandı.

Nalan ve Sedat boşanacak mı? Hayri, Nalan'a olan aşkını itiraf edecek mi? Bu ve daha birçok sorunun cevabı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde olacak.

Camdaki Kız 11 Kasım Perşembe günü Kanal D ekranlarında!