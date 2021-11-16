Camdaki Kız 20. bölüm 2. fragmanı: Nalan sınırlarından çıktı, artık bambaşka biri!

Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Nalan ve Sedat'ın eve geldiği görülürken, Rafet Koroğlu ise tepki gösterdi. Feride, Nalan'a Sedat'ı elinde tutması için taktik vermeye devam etti.

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle beğeni topluyor.

Dizi Perşembe günlerine ambargo koyarken, en çok izlenen ve konuşulan yapımlardan birisi oldu.

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü öncesi fragman yayınlanırken; Nalan ve Sedat'ın eve geri döndüğü görüldü.

Nalan'a taktik veren Ferde, "Gençsin, dünyalar güzelisin... Böyle kurbanlık koyun gibi gezersen, kim ne yapsın seni? Bundan sonra sen değil, Sedat korkacak seni kaybetmekten." dedi.

Cana ise Sedat'ın kendisini bıraktığı için hem üzgün hem de öfkeli olurken, Rafet Koroğlu'nun Sedat'a bağırmasına Nalan engel odu.

Nalan, Sedati koruyarak onu durdururken, Sedat yeniden başlayan evliliği için Nalan'a yüzük aldı. İşte Camdaki Kız 20. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 20. bölüm 2. fragmanı İZLE

CAMDAKİ KIZ 20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Camdaki Kız'ın 20. bölümünde Nalan, Sedat'ı geri döndürüyor. Nalan, Sedat'ın gitmesine engel olduğunu düşünürken aslında gerçek bambaşkadır. Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrenemeyen Nalan, neler yaşayacak?

Muzo'nun kız arkadaşını Sedat ve Nalan'la tanıştırması şoke ediyor. Çünkü Muzo'nun tanıştırdığı kişi tarzıyla Nalan'a inanılmaz benzer. Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Kanal D'de!