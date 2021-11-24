Camdaki Kız 21. bölüm 2. fragmanı: Sedat ve eski sevgilisi aynı evde, anılar akıllarda!

Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Muzo'nun sahte sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için eve getirdiği görüldü. Onu karşısında ve evinde gören Sedat ise yaşadıklarını hatırladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı'ndan sonra yine Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, yeni bölümlerle devam ediyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız'ın kadorsuna, Cihangir Ceyhan ve Yusra Geyik katıldı.

Yılladır Arka Sokaklar dizisinde oynayan ve Zeliha karakterine hayat veren Geyik, Muzo'nun sahte sevgilisi olarak diziye dahil oldu.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan son fragmanında ise Meliha'nın Sedat'ın eski aşkı olduğu görüldü.

Muzo sahte sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için eve davet ederken, onu karşısında gören Sedat ne yapacağını şaşırdı.

Sedat'ın aklına eski anılar gelirken, gözü açılan ve artık bambaşka bir pencereden bakan Nalan, Cana'nın peşine düştü.

Nalan ve Cana bu sefer Sedat için değil Adil için karşı karşıya gelirken, Cana ise ihanetinin bedelini Alp'e ödeyecek. İşte Camdaki Kız 21. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 21. bölüm 2. fragmanı İZLE