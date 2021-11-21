Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı: Sedat ve Muzo'nun sevgilisi aynı yatakta!

Camdaki Kız'ın yayınlanan fragmanında; Babası ile Cana'yı beraber gören Nalan, harekete geçiyor. Muzo'nun sahte sevgilisi ile tanışan ve onunla aynı yatağa giren Sedat, Cana'yı ise tehdit etti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Perşembe günlerinin en fazla izlenen dizisi olan Camdaki Kız, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, kadroya yeni katılan oyuncularla adından söz ettiriyor.

Arka Sokaklar dizisinde Zeliha karakterine hayat veren ve Camdaki Kız'a dahil olan Yusra Geyik, Muzo'nun sahte sevgilisini canlandırıyor.

Dizinin yeni bölümünden önce yayınlanan fragmanda ise Meliha ve Sedat'ın eski sevgili oldukları görüldü.

Sedat ile Meliha aynı yatağa girerken, Adil ve Cana arasında olan yakınlaşma Nalan'ı şoke etti.

O anlara şahit olan Nalan, Cana ile konuşmak ve ondan hesap sormak için evine geldi. Adil'in eve dönüşünü bekleyen Feride, her şeyden haberi olduğunu söyledi.

Sedat katıldığı bir davette Nalan'a olan övgülerden rahatsız oldu ve konuşmadan sonra mekandan ayrıldı. İşte Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 21. bölüm fragmanı İZLE