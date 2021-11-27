Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı: Nalan annesinin mezarında!

Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni fragmanında; Feride şüphelendiği Adil'in peşine Nalan'ı takarken, Adil'in mezarlığa gelmesi işleri karıştırdı. Durumdan şüphelenen Nalan, Feride'ye haber verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki kız dizisi, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

Hem gerçek bir hayat hikayesi olması hem de güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olması, diziyi bir adım öne geçirdi.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi, zirve yarışında ipi göğüslemeye devam ediyor.

Cihangir Ceyhan ve Yüsra Geyik'in kadroya dahil olması ile heyecan iyice artarken, 22. bölümün ilk fragmanı görücüye çıktı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Sedat'ın rahat durmadığı ve eski aşkı Melisa'yla otelde buluştuğu görüldü.

Nalan'ın mutsuz olduğu ve ağladığı görülürken, Cana ise Adil'in peşinden ayrılmamaya kararlı.

Bu durumdan şüphelen Feride kocasını takip etmesi için Nalan'ı peşine takarken, Adil kızının mezarına geldi.

O sırada annesi Feride'yi arayan ve rapor veren Nalan, "Biz bir mezarlığa geldik." dedi. Bu anlarda Feride'nin korkuya kapıldığı görüldü. İşte Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı İZLE

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