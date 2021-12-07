Camdaki Kız 23. bölüm 2. fragmanı: Nalan ortadan kayboluyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın merakla beklenen 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.Yayınlanan fragmanda, Nalan içini Muzo'ya açarken Selen'in, ''Nalan yok ortada.'' sözleri dikkati çekti.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vuruyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın merakla beklenen 23. bölümünden 2. fragman görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmanda, annesi Feride'nin, ''Dilim şişseydi de babanı takip et demeseydim. Allah yüzümüze gülsün de inşallah görmemiş olsun.'' sözlerini duyan Nalan, büyük bir çıkmaza giriyor.

Yaşadığı şeylerden çok yorulan ve kırılan Nalan içini Muzo'ya açıyor. Muzo, ''Benim bir şey yapmam lazım Muzo. Kendim için bir şey yapmam lazım.'' diyen Nalan'a, ''O kafandaki neyse cesaret et ve yap!'' diye cevap veriyor.

Muzo'nun da desteğiyle hayatında bazı şeyleri değiştirme kararı alan Nalan, büyük bir adım atıyor.

Öte yandan Selen'in, ''Ya neredesiniz? Öldük meraktan. Nalan da yok ortada. O da telefonlarını açmıyor.'' sözleri, merak uyandırdı. Peki Nalan ne yapacak? İşte Camdaki Kız 23. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 23. Bölüm 2. Fragman VİDEO

CAMDAKİ KIZ 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayri’yle Melisa’nın karşılaşmasını engelleyen Muzo, Nalan’ın söylediklerinden sonra Melisa ile yalan ilişkisine devam etmek zorunda hisseder.

Sedat, Melisa ile ilgili bildiği gerçekleri Muzo’ya söylemenin bir yolunu ararken, Melisa’nın da Sedat ile ilgili bir planı vardır.

Feride’nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan’dan Adil’i takip etmesini ve kendisini her adımından haberdar etmesini ister. Babasının peşine takılan Nalan, Adil’in beklenmedik ziyaretine şahit olur.