Camdaki Kız 24. bölüm 2. fragmanı: Rafet Koroğlu Melisa'nın gerçek yüzünü görüyor!

Kanal D'nin rekortmen dizisi Camdaki Kız'ın merakla beklenen 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.Yeni bölümde, Nalan, kendisini daha önce Cana ile aldatan kocası Sedat'ı bu defa Melisa ile yakalayacak.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın 16 Aralık Perşembe günü yayınlanacak 24. bölümünden 2. fragman da yayınlandı.

Yeni bölümde Nalan, gerçek annesinin kim olduğunu öğrenmeye çalışırken bir şok daha yaşayacak ve kendisini daha önce Cana ile aldatan kocası Sedat'ı bu defa Melisa ile yakalayacak.

Feride yıkılmışken Nalan da kendisini toplamaya çalışmaktadır. Diğer taraftan Koroğlu ailesi büyük bir krizin içine düşmüştür. Ne yapacaklarını tartışırken Sedat kendisini enteresan bir durum içerisinde bulur.

Öte yandan Melisa'nın gerçek yüzüyle karşı karşıya kalan Rafet Koroğlu, büyük bir şaşkınlık yaşar. İşte Camdaki Kız 24. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 24. Bölüm Fragmanı - 2 VİDEO

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Adil’in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri’nin yardımını ister.

Feride’nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Cana’nın buluşmasında babasıyla yüzleşir. Buluşmayı öğrenen Feride’nin ise aklında başka bir plan vardır.

Adil’in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri’nin yardımını ister.

Rafet’in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo’nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa’dan kurtulmak için yeni hamleler yapar.