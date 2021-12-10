Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı: Feride ve Adil yolun sonuna geldi, Nalan tüm gerçekleri öğreniyor!

Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı: Feride ve Adil yolun sonuna geldi, Nalan tüm gerçekleri öğreniyor!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız'ın merakla beklenen 24. bölüm fragmanı yayınlandı.Yeni bölümde, Feride ve Adil, Nalan'ın bilmesi gereken gerçekleri anlatmaya karar veriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız, dün akşam ekranlara gelen 23. bölümüyle nefes keserken merakla beklenen 24. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölümde Nalan, gerçek annesinin Sema olduğunu öğrenecek mi? merak ediliyor. Nalan, Feride ve Adil'in sakladığı sırrı öğrenmeye çok yakındır. Ancak Feride, Nalan'ın Sema'yı sormasının ardından sinir krizi geçirir.

Nalan, saklanan eşyaların peşine düşer. Adil'in Feride'ye ''Yolun sonuna geldik mi Feride?'' demesi fragmana damga vururken Feride ve Adil, Nalan'ın bilmesi gereken gerçekleri anlatmaya karar verir. Gerçekleri öğrenen Nalan'ın, ''Beni bu yüzden mi sevmedin anne?'' sözleri ise yürek burktu.

Camdaki Kız 24. Bölüm Fragmanı VİDEO

CAMDAKİ KIZ 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız son bölümde Sedat, Melisa'dan kurtulmak için yaptığı planda her şeyi daha da zorlaştırır ve kendisini çıkmaza sokar.

Nalan, Adil ve Cana'yla yüzleşir. Babasını takip eden Nalan, yaşadıkları karşısında adeta şoke olur. Adil ise kızının kendisini takip ettiğini öğrenince yıkılır.

Cana, Nalan'ın hayatına farklı bir yerden yara açarken, İpekoğlu Ailesi'nin sırları gizemini korumaya devam eder. Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri’nin yardımını ister.

Hayri'nin Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo’nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa'dan kurtulmak için yeni hamleler yapar.

Ancak Sedat'ın yaptığı plan işe yaramazken daha da kötü sonuçlar doğurur. Sedat, büyük çıkmaza girerken Nalan, ailesinin sırrının peşine düşer.