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- Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı: Nalan ve Sedat'ın unutulmaz gecesi...
Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı: Nalan ve Sedat'ın unutulmaz gecesi...
- Haber Merkezi
- 17.12.2021 - 10:15
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleriyle devam ediyor.
Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, dün 24. bölümüyle ekrandaydı.
Yeni bölümün ardından yayınlanan 25. bölüm fragmanında; Nalan annesi Feride'nin zoruyla yeniden korse giydiği odaya girdi.
Odada bir süre kapalı kalan Nalan annesinden duyduğu, "Ne yaparasan yap. Buradan bir adım daha uzağa gidemeyeceksin" sözleri ile yıkıldı.
Sedat'la uzun zaman sonra yeniden yakınlaşan Nalan, heyecanını ve gerginliğini gizlemeyi başaramadı.
Sedat'la bir gece geçiren Nalan, sevildiğini duymak istediğini söyledi. İşte Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı...
Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı İZLE