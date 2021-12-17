Haberler

Medya Haberleri

Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı: Nalan ve Sedat'ın unutulmaz gecesi...

Camdaki Kız 25. bölüm fragmanı: Nalan ve Sedat'ın unutulmaz gecesi...

Kanal D'nin rekortmen dizisi Camdaki Kız'ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Sedat ve Nalan'ın birlikte olduğu görüldü. O anlarda heyecanlanan Nalan, sevildiğini duymak istedi.