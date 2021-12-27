Camdaki Kız 26. bölüm 2. fragmanı: Nalan, Sedat ve Melisa'nın sevişme görüntülerini izliyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 26. bölüm 2. fragmanında; Nalan, kocası Sedat ve yasak aşkı Melisa'nın birlikte olduğu anlarda gizlice çekilen görüntülerini gözyaşları içinde izliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız, 30 Aralık Perşembe günü 26. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 26. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde, Cavit'in şirkette olan ortaklığı zor bir duruma giriyor.

Sedat, bu durumdan çıkmayı düşünürken Rafet'in son anda verdiği karar Nalan'ın kocası Sedat ve yasak aşkı Melisa'nın sevişme görüntülerini izlemesine neden oluyor.

Sedat ise Nalan'ın videoyu izlediğini görünce büyük şok yaşıyor. Sedat ve Melisa'nın yakınlaştığı videoyu izleyen Nalan, ne yapacak? İşte Camdaki Kız 26. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 26. Bölüm 2. Fragman VİDEO

CAMDAKİ KIZ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Cana, Adil ve Feride'nin evine yaptığı sürpriz ziyarette Adil'in ağzını ararken Feride'ye yakalanır.

Adil'in kendisinden uzaklaşmasından korkan Cana, Feride ve Adil arasında neler döndüğünü anlamakta kararlıdır.

Sedat, Cavit'i şirkete ortak yapmak için Gülcihan'dan yardım ister. Hayri, Rafet'in Melisa'yı tanıdığını öğrenir ve Melisa'nın anlattığı hikaye onu huzursuz eder.

Ablasının zamansız ölümü nedeniyle annesinin onu sevmediğine inanan Nalan, Feride ile olan dengeleri değiştirmek için ne yapması gerektiğine karar verir.