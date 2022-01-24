Camdaki Kız 28. bölüm fragmanı: Nalan hamile, şimdi ne olacak?

Camdaki Kız'ın yayınlanan fragmanında; Nalan'ın Sedat'ı affettiği ve eve geri döndüğü görüldü. Muzo ise "Biri gelip bana Sedat baba olacak dese çok garipserdim" dedi. Bu sözler fragmana damga vurdu.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlandı.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız, 20 Ocak Perşembe günü 27. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecan dolu bölümün ardından, 28. bölüme ait fragman görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmanda; Sedat'tan ayrılmak isteyen Nalan'ın bunu yapamadığı ve eve geri döndüğü dönüldü.

Muzo ile dertleşen Nalan eve geri dönüşünü, "Konağa geri dönmeyeceğim dedim, döndüm. Sedat'a bundan sonra nasıl güvenirim dedim, ona geri döndüm. Anlayacağın yapmayacağım dediğim her şeyi yaptım" sözleri ile açıkladı.

Fragmanda Nalan'ın hamilelik testi yapması ve Muzo'nun, "Biri gelip bana Sedat baba olacak dese çok garipserdim" sözleri bebek haberini gündeme getirdi.

Fragmanı izleyenler, Nalan'ın hamile olduğunu düşündü. İşte Camdaki Kız 28. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 28. bölüm fragmanı İZLE