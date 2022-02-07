Camdaki Kız 30. bölüm fragmanı: Adil, Sedat ve Cana'nın yasak aşkını öğrendi, her şeyi anlatıyor!

Camdaki Kız 30. bölüm fragmanı: Adil, Sedat ve Cana'nın yasak aşkını öğrendi, her şeyi anlatıyor!

Camdaki Kız dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Alp, Adil'i arayarak Cana ve Sedat arasındaki yasak aşkı anlatıyor. Adil ise bu gerçeği herkese anlatmaya karar veriyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız'ın 10 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelecek 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Alp, Adil'i arayarak Cana ve Sedat arasındaki yasak aşkı anlatıyor.

Duydukları ile şaşkına dönen Adil ise bunun hesabını Feride'den soruyor. Feride'nin Nalan'ı ateşe attığını öne süren Adil, bu gerçeği herkese anlatmaya karar veriyor. Öte yandan Nalan'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düşüyor.

Peki Adil, Cana ve Sedat ilişkisini herkese anlatacak mı? Feride, Cana'yı tuzağına nasıl düşürecek? İşte Camdaki Kız 30. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 30. Bölüm Fragmanı VİDEO

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, gözyaşlarıyla Sedat'ın yanında oluyor. Nalan, Sedat'ın başına gelenleri öğrenince ne yapacağını şaşırıyor. Sedat'ın şehir dışına gitmesine karar veren Rafet, kimsenin Sedat'ın ne gideceğini bilmesini istemez.

Nalan, Sedat'ı gözyaşlarıyla gönderir. Sedat’ın tutuklu yargılanma ihtimalini öğrenen Nalan, aynı anda hamile olduğu haberini alır. Ancak, Sedat'ın hapse girme olayının şokuyla Nalan, hamile olduğunu kimseye söyleyemez. Feride'nin sonuçları öğrenmek istemesine karşı Nalan, yine sessizliğini korur.

Sedat'ın hapse girmemesi için evrakların başka birinin adına değiştirilmesi gerekir. Rafet, avukatın bir isim belirlemesi için kendisini kötü hissetse de birini seçecektir. Koroğlu soyadından olmayacak fakat aileye yakın bir Sedat'ın yerine hapse girecek. Rafet, kimi seçecek?

Sedat, tutuklanacağını düşünerek apar topar Derviş'in mekanından ayrılmaya karar verir. Nalan ise Sedat'ın yurt dışına gideceğini öğrenince soluğu Sedat'ın yanında alıyor ve hamile olduğunu söylüyor. Sedat nasıl tepki verecek?