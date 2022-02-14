Camdaki Kız 31. bölüm fragmanı: Muzo'nun gözyaşları sel oldu aktı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 31. bölüm fragmanında; aşk acısı çeken Muzo'nun gözyaşı döktüğü görüldü. Nalan ise Cana'nın Sedat'a attığı mesajı görünce şaşkınlığını gizeyemedi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye başarıyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinin 17 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelecek 31. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında; Feride'nin, Cana'ya gereken dersi vermek için onu ablukaya aldığı görüldü. Feride, ''Feride İpekoğlu terbiye ve eğitim kampına hoş geldin.'' Diyerek Cana'yı korkuttu.

Aşk acısı çeken Muzo'nun gözyaşı döktüğü görülen fragmanda; Selen'in, ''Aşk acısı böyle bir şey Muzo ama zamanla geçiyor.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Nalan için de durumlar pek iyi gitmiyor. Cana'nın Sedat'ın telefonuna attığı mesajı gören Nalan, Cana ve Sedat'ı basmak için harekete geçiyor.

Peki Nalan Sedat ile Cana'yı yakalayabilecek mi? İşte Camdaki Kız 31. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 31. Bölüm Fragman VİDEO