Camdaki Kız 32. bölüm fragmanı: Nalan ve Hayri yakınlaşıyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme, Nalan ve Hayri arasındaki sürpriz yakınlaşma damga vuracak. İşte Camdaki Kız 32. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeye başarıyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, her bölümüyle sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinin 24 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelecek 32. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında, Nalan'ın Cana ile hesaplaştığı görüldü. Nalan'ın, ''Kadınlar hep yanlış erkeklere aşık olurlar.'' sözlerine karşılık Cana, ''Adamlar da hep doğru kadınlara yanlış yaparlar.'' şeklinde cevap verdi.

Nalan, ''Ama üzgünüm ki Cana, ben o senin görmek istediğin aptal Nalan değilim.'' diyerek artık değiştiğinin mesajını verdi.

Öte yandan Nalan, Cana ile hesaplaştıktan sonra Hayri ile aşkın anlamını arar. Feride ise Sedat'a Cana'ya uyguladığı cezayı planlar.

Nalan ve Hayri arasında ise ilginç yakınlaşma başlar. Hayri'nin ''İnsan aşık olduğu zaman bütün benliğini unutur, kendinden vazgeçer. Yani karşı tarafla bir bütün olur.'' sözleri dikkat çeker.

Peki Nalan ve Hayri arasında neler olacak? İşte Camdaki Kız 32. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 32. Bölüm Fragmanı VİDEO

CAMDAKİ KIZ 31. BÖLÜM ÖZETİ

Feride, Cana'ya dersini vermek için onu bodrum katına kapatır. Cana'nın Sedat'la olan ilişkisinin devam ettiğini öğrenen Feride, daha tehlikeli bir planla Cana'nın karşısına geçer.

Nalan, hamileliğinin tadını çıkaramadan Sedat'la arasında oluşan uçurumu fark etmeye başlar. Sedat'ın telefonuna Cana'dan gelen mesajı gören Nalan, şüphelerinin peşini takip etmeye kararlıdır. Rafet'in tasarruf emirleri konakta fırtına estirir. Ancak, Gülcihan'ın alış veriş krizi tutunca olanlar olur.

Sedat'ın ısrarla Cana'yla görüşmeleri devam edince Nalan, Sedat'ın peşine düşer. Adil ise kızının evliliğindeki o büyük sırrı taşıyamaz. Nalan'a ihanete uğradığını anlatmak isteyen Adil, her fırsatta Feride'nin engeline takılır. Peki, Nalan Sedat ve Cana arasında neler olduğunu bu kez öğrenecek mi?