Camdaki Kız 33. Bölüm Fragmanı: Nalan Cana ve Sedat’ın ilişkisini öğrendi, Koroğlu ailesine ateş püskürüyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Cana ile Sedat'ın ilişkisini öğrenen Nalan, Cana ile ilgili söyledikleriyle Sedat'ın ailesini şoke ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinin 3 Mart Perşembe akşamı ekranlara gelecek 33. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yeni bölümde, Nalan, Cana ile Sedat'ın ilişkisini öğrendikten sonra önemli bir adım atıyor ve Sedat'ın ailesiyle yemekteyken bu ilişki ile ilgili onlara sert bir tepki gösteriyor.

Cana'yı bildikleri halde, aynı ortamda kendisinin de olmasından dolayı onlara beklemedikleri sözler sarf ediyor. Sedat'a ise tokatlı bir tepki gösteriyor.

Peki Nalan Sedat'tan boşanabilecek mi? Nalan ve Hayri arasında neler olacak? İşte Camdaki Kız 32. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 33. Bölüm Fragmanı VİDEO