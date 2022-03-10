Camdaki Kız 34. bölüm 2. fragmanı: Bebeğini kaybeden Nalan sonunda kafayı yedi, Cana ölüyor!

Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Nalan'ın bebeğini kaybetmesinden dolayı kafayı yemeye başladığı görüldü. Cana'ya büyük bir ders vermek isteyen Feride ise onu ölümle baş başa bıraktı.

İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı'ndan sonra üçüncü seri olan Camdaki Kız, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çekti.

Ağır bir drama sahip olan dizinin başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimler yer alıyor.

Burcu Biricik'in "Nalan" karakterine hayat verdiği dizinin yayınlanan son fragmanı yine heyecanı doruğa çıkardı.

34. bölüm 2. fragmanında; bebeğini kaybeden Nalan'ın teselli bulmak için annesine elini uzattığı ancak umduğu karşılığı bulamadığı görüldü.

Feride tüm hırsını Sedat'tan çıkarmaya çalışırken, bebeğinden dolayı psikolojisi bozulan Nalan ise kafayı yedi.

Cana'ya ders vermek isteyen ve onu bir yere kilitleyen Feride, ölümle baş başa bıraktı ve gitti. İşte Camdaki Kız 34. bölüm 2. fragmanı...

Camdaki Kız 34. bölüm 2. fragmanı İZLE