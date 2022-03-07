Camdaki Kız 34. bölüm fragmanı: Nalan bebeğini düşürdü, Rafet Koroğlu Alp'in korkulu rüyası olacak!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Nalan'ın korktuğu başına geliyor. Nalan bebeğini kaybederken Rafet, Alp'ten hesap sormak için harekete geçiyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturuyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinin 10 Mart Perşembe akşamı ekranlara gelecek 34. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Nalan kanaması olduğu için hastaneye kaldırıldı. Doktora bebeğinin yaşadığını söylemesi için yalvaran Nalan, kötü haberle karşılaştı.

Sedat, ''Nalan demek benim hayatım demek. Ben her şeyi onun için yaptım.'' derken Rafet'in ''Sen kendi evladını kendi ellerinle öldürdün!'' sözleri, soğuk duş etkisi yarattı.

Torununun düşmesine neden olan Alp'ten hesap sormak isteyen Rafet, Alp ile buluştu ve oğlu Sedat'ın Cana ile ilişkisine devam ettiği gerçeğiyle yüzleşti.

Öte yandan Nalan'ın, ''Benim bu korkum hiçibr zaman geçmez. Korkmak benim alışkanlığım, o olmadan yaşayamam ben.'' sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte Camdaki Kız 34. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 34. Bölüm Fragmanı VİDEO