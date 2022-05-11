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    Camdaki Kız 42. bölüm 2. fragmanı: Başrol öldüren fragman..!

    Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; köşeye sıkışan Feride'nin Nalan'a her şeyi itiraf ettiği görüldü. İtirafı kaldıramayan Feride'nin ilaç içmesi ise "Öldü mü?" sorularını gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 10:37
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    Camdaki Kız 42. bölüm 2. fragmanı: Başrol öldüren fragman..!

    İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

    Burcu Biricik, Enis Arıkan,Hande Ataizi, Devrim Yakut, Nur Sürer, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, Perşembe günlerinin favorisi haline geldi.

    Psikoloji ve dram türündeki dizide heyecan her geçen gün artarken, yayınlanan son fragman ise dikkatleri çekti.

    Yayınlanan fragmanda; Feride'nin sakladığı sırlar yüzünden iyice köşeye sıkıştığı ve itiraf etmeye hazırlandığı görüldü.

    Hayri ile birlikte annesinin yanına giden Nalan, Sema'nın ablası olmadığını öğrendi ve şaşkınlığa uğradı.

    Yaptığı itiraflardan sonra intihar etmeyi düşünen Feride ilaç içerken, vasiyetin ise Nalan'ın eline ulaşmasını istedi.

    Feride'nin ilaç içtiği anları gören seyirciler, "Öldü mü?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Camdaki Kız 42. bölüm 2. fragmanı...

    Camdaki Kız 42. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 42. bölüm 2. fragmanı: Başrol öldüren fragman..! #1

    Camdaki Kız 42. bölüm 2. fragmanı: Başrol öldüren fragman..! #2


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