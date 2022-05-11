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Camdaki Kız 42. bölüm 2. fragmanı: Başrol öldüren fragman..!

Camdaki Kız 42. bölüm 2. fragmanı: Başrol öldüren fragman..!

Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; köşeye sıkışan Feride'nin Nalan'a her şeyi itiraf ettiği görüldü. İtirafı kaldıramayan Feride'nin ilaç içmesi ise "Öldü mü?" sorularını gündeme getirdi.