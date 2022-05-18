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    • Camdaki Kız 43. bölüm 2. fragmanı: Feride öldü ölecek, Sedat baba olmak üzere, Nalan'a yine yangınlar!

    Camdaki Kız 43. bölüm 2. fragmanı: Feride öldü ölecek, Sedat baba olmak üzere, Nalan'a yine yangınlar!

    Camdaki Kız dizisinin yayınlanan fragmanında; Nalan'ın gerçekleri öğrenmesi gerginliğe yol açarken, Sedat ise Cana'nın hamile olmasını öğrendi ve bebeği istemediğini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 12:24
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    Camdaki Kız 43. bölüm 2. fragmanı: Feride öldü ölecek, Sedat baba olmak üzere, Nalan'a yine yangınlar!

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, Perşembe günleri ekrana geliyor.

    Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, sosyal medyanın gündemine oturuyor.

    Reyting rekorları dizi son zamanlarda heyecanını iyice artırırken, ikinci fragmanında ise Nalan'ın artık gerçekleri öğrendiği görüldü.

    Feride yaşananları kaldıramayınca yatağa düştü ancak Nalan annesi ile olan yüzleşmesini bitiremedi.

    Feride'nin yanına gelen Nalan, babasının kim olduğunu sordu. Cana ve Sedat cephesi ise iyice karıştı.

    Sedat çocuk sahibi olmak istemediğini Cana'ya söyleyerek, onu bir hayli kızdırdı. Camdaki Kız 43. bölüm 2. fragmanı...

    Camdaki Kız 43. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 43. bölüm 2. fragmanı: Feride öldü ölecek, Sedat baba olmak üzere, Nalan a yine yangınlar! #1


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