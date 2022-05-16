Camdaki Kız 43. bölüm fragmanı: Ah Nalan hüzünlü kekim.. Acıların en büyüğünü yaşadı!

Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Nalan'ın annesinden duyduğu gerçeklerle yıkıldığı görüldü. Bunun dışında Hayri'nin sürprizine kızan Nalan, "Nerede durman gerektiğini bilmiyorsun" dedi.

İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

Burcu Biricik, Enis Arıkan,Hande Ataizi, Devrim Yakut, Nur Sürer, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, Perşembe günlerinin favorisi haline geldi.

Psikoloji ve dram türündeki dizide heyecan her geçen gün artarken, yayınlanan son fragman yine nefes kesti.

Son fragmanda; Nalan'ın annesinden gerçekleri öğrendiği ve öğrendiği gerçekler karşısında yıkıldığı görüldü.

Kendisini yalnız hisseden ve Sedat'tan uzaklaşan Nalan'ın ne büyük destekçisi yine Hayri oldu.

Ancak sürpriz yapmak isterken işi abartan Hayri, Nalan'ın gazabına uğradı ve tepki aldı. İşte Camdaki Kız 43. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 43. bölüm fragmanı İZLE