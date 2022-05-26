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    Camdaki Kız 44. bölüm 2. fragmanı: Doğum günü dileğini Hayri için kullanan koca yürekli Nalan!

    Camdaki Kız'ın yayınlanan fragmanında; Hayri'nin gidişi karşısında gözyaşlarını tutamayan Nalan, doğum gününde dilek tuttu ve Hayri için, "Ne olur Hayri gitmesin" dedi.
    • 26.05.2022 - 10:44
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    Camdaki Kız 44. bölüm 2. fragmanı: Doğum günü dileğini Hayri için kullanan koca yürekli Nalan!

    İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız, Perşembe günlerine damga vurmaya devam ediyor.

    Burcu Biricik, Enis Arıkan, Hande Ataizi, Devrim Yakut, Nur Sürer, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu ve Selma Ergeç'in başrolünde olduğu dizi, ikinci sezonunda da reytinglerini artırmayı başardı.

    Her bölümde ayrı bir heyecana sahne olan diziden gelen son fragmanda; Nalan'ın Hayri'nin gidişini kabullenmediği görüldü.

    Hayri, Nalan'a gideceğini gözyaşları içerisinde söyledi ve otobüse bindi. Nalan ise doğum günü dileğini Hayri'den yana kullandı.

    "Ne olur Hayri gitmesin" diyen Nalan'ın abayı yaktığı görüldü. İşte Camdaki Kız 44. bölüm 2. fragmanı...

    Camdaki Kız 44. bölüm 2. fragmanı VİDEO

    Camdaki Kız 44. bölüm 2. fragmanı: Doğum günü dileğini Hayri için kullanan koca yürekli Nalan! #1


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