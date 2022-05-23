Camdaki Kız 44. bölüm fragmanı: Feride ve Hayri Nalan'ı terk etti, Hayri köydeki karısına döndü!

Camdaki Kız 44. bölüm fragmanı: Feride ve Hayri Nalan'ı terk etti, Hayri köydeki karısına döndü!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Feride ve Hayri, Nalan'ı terk eder. Hayri, memlekete gideceğini söyleyerek Nalan ile vedalaşır.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinin 26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek 44. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; telefonla konuşan Hayri'yi gören Nalan, bir şeyleri sorgulamaya başlar.

Feride'nin itirafı sonrası Nalan'ın hayatı değişmeye başlar. Özellikle Feride ile girdiği güç savaşında öne geçmeyi başarır.

Feride, Nalan'a daha fazla gölge etmek istemediğini belirterek yardımcısı Hafize ile birlikte gideceğini söyler.

Bir başka giden kişi ise Hayri'dir. ''Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım'' dediği Nalan'a karşı sözünü tutamayan Hayri, Nalan'la vedalaşıp köyüne döner. Bu zamansız gidiş Nalan'ı düşündürür.

Muzo ise Selen'in yüzüne vurduğu gerçeklerle durumların kızışmasına yol açar. Rafet ise gerçeklerin ortaya çıkmasının yakın olduğunu düşünür. Feride ve Hayri'nin aynı anda Nalan'dan gidişi ise her şeyi değiştirecektir.

Kitaba göre, Hayri'nin köyde Türkan adında bir karısı var. Dolayısıyla bu veda, Hayri'nin köydeki karısına döneceği şeklinde yorumlandı.

Peki Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? İşte Camdaki Kız 44. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 44. Bölüm Fragmanı İzle