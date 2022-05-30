Camdaki Kız 45. bölüm fragmanı: Nalan ve Hayri aşkı alev almak üzere!

Camdaki Kız 45. bölüm fragmanı: Nalan ve Hayri aşkı alev almak üzere!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Cana'nın hamile olduğunu öğenen Feride, Sedat'ı tehdit etti. Nalan'dan ayrı kalmaya dayanamayan Hayri, geri döndü.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Selma Ergeç gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği ve perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisinin 2 Haziran Perşembe akşamı ekranlara gelecek 45. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Feride, Sedat ile Selen'in konuşmalarını gizli gizli dinlerken Cana'nın hamile olduğunu öğrendi.

Yeni planı için ilk hamlesini yapan Feride, ''Bu işi bir an önce çözmezseniz bu konağı da hepinizi diri diri yakarım.'' diyerek Selen'i ve Sedat'ı tehdit etti.

Öte yandan Nalan'dan ayrı kalmaya dayanamayan Hayri, konağa geri dönüyor. İşte Camdaki Kız 45. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 45. Bölüm Fragmanı İzle

Camdaki Kız 44. bölüm özeti

Nalan, sırrı öğrendikten sonra Feride'ye karşı gücünü koruyor!

Feride'nin itirafı sonrası Nalan'ın hayatı değişmeye başlar. Özellikle Feride ile girdiği güç savaşında öne geçmeyi başarır. Feride, yardımcısı ile birlikte gideceğini Nalan'a söyler.

Bir başka giden kişi ise, Hayri'dir. Hayri, yalnız bırakmayacağım dediği Nalan'a karşı sözünü tutamamış ve bir nedenden dolayı köyüne dönmektedir. Bu, zamansız gidiş Nalan'ı düşündürmektedir.