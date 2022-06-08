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- Camdaki Kız 46. bölüm 2.fragmanı: Nalan gemileri yaktı, Cana'nın kapısına dayandı
Camdaki Kız 46. bölüm 2.fragmanı: Nalan gemileri yaktı, Cana'nın kapısına dayandı
- 08.06.2022 - 11:55
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.
Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Selma Ergeç gibi isimleri buluşturan Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle ilgiyi üzerine çekiyor.
Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisinin 9 Haziran Perşembe akşamı ekranlara gelecek 46. bölümünden fragman yayınladı.
Yayınlanan fragmanda; Feride'nin yaptığı planın başarısız olduğu görüldü. Cana bebeğini kaybetmezken, olaylar ise seyrini değiştirdi.
Hayri ile yakınlaşan Nalan, gecelikleriyle sokağa fırladı ve Cana'nın kapısına kadar geldi. İşte Camdaki Kız 46. bölüm 2.fragmanı...
Camdaki Kız 46. bölüm 2.fragmanı İZLE