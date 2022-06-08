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Camdaki Kız 46. bölüm 2.fragmanı: Nalan gemileri yaktı, Cana'nın kapısına dayandı

Camdaki Kız 46. bölüm 2.fragmanı: Nalan gemileri yaktı, Cana'nın kapısına dayandı

Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni fragmanında; Cana'nın bebeğini kaybetmediği görülürken, Nalan ise olanlar karşısında daha fazla dayanamadı ve Cana'nın kapısına dayandı.