Camdaki Kız 46. bölüm fragmanı: Cana'nın hamile olduğunu öğrenen Nalan, geceliğiyle Hayri'ye koştu!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın 46. bölüm fragmanında; Feride ve Selen'in gizlice konuşmalarını dinleyen Nalan, Cana'nın hamile olduğunu öğendi ve geceliğiyle Hayri'ye koştu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Selma Ergeç gibi isimleri buluşturan Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisinin 9 Haziran Perşembe akşamı ekranlara gelecek 46. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında; Cana'nın hamileliğinin herkesi tedirgin ettiği görüldü. Feride ve Selen bir plan yaptı ancak bu durum Cana'yı sinirlendirmekten başka bir işe yaramadı.

Nalan gizlice konuşmaları dinlerken Cana'nın hamileliğini öğrendi ve o kızgınlıkla kendini Hayri'nin yanında buldu.

Peki Nalan ve Hayri arasında neler yaşanacak? İşte Camdaki Kız 46. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 46. Bölüm Fragmanı İzle