Petrol
121.03
-0.12%
Euro
18.1011
0.51%
Dolar
17.2646
0.00%
Altın
1.01
0.59%
Borsa
2518
0.37%
Bitcoin
356.800
-9.95%
BTXN Coin
8.98
0.55%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Camdaki Kız 47. bölüm 2. fragmanı: Nalan ve Hayri'nin öpüşme anı..

    Sezon finali ile ekrana gelmeye hazırlanan Camdaki Kız'ın fragmanı yine nefes kesti. Nalan, Sedat ile olan evliliğinin bir hata olduğunu kabul ederken, Hayri ile daha çok yakınlaştı.
    • 15.06.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Camdaki Kız 47. bölüm 2. fragmanı: Nalan ve Hayri'nin öpüşme anı..

    Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

    Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Selma Ergeç gibi isimleri buluşturan Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

    Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisinin 16 Haziran Perşembe akşamı ekranlara gelecek sezon finali fragmanı yine nefesleri kesti.

    Yayınlanan sezon finalinde; Nalan'ın artık Sedat ile olan evliliğini hata olarak kabul ettiği görüldü.

    Nalan açıklamasında, Nalan'a karşı soğuduğunu ve içindeki boşluğu doldurmak için evlendiğini söyledi.

    Hayri ile yakınlaşan Nalan'ın öpüşmeye hamle yaptığı görüldü. İşte Camdaki Kız 47. bölüm 2. fragmanı...

    Camdaki Kız 47. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 47. bölüm 2. fragmanı: Nalan ve Hayri nin öpüşme anı.. #1


    İlginizi Çekebilir

    Aleyna Tilki: Konuşursam en az 10 kişi içeri girer
    Magazin

    Aleyna Tilki: Konuşursam en az 10 kişi içeri girer

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Fatih’te kadını darbeden saldırgana kafa attı
    3. Sayfa

    Fatih’te kadını darbeden saldırgana kafa attı

    Görüş Bildir