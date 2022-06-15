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Camdaki Kız 47. bölüm 2. fragmanı: Nalan ve Hayri'nin öpüşme anı..

Camdaki Kız 47. bölüm 2. fragmanı: Nalan ve Hayri'nin öpüşme anı..

Sezon finali ile ekrana gelmeye hazırlanan Camdaki Kız'ın fragmanı yine nefes kesti. Nalan, Sedat ile olan evliliğinin bir hata olduğunu kabul ederken, Hayri ile daha çok yakınlaştı.