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- Camdaki Kız 47. bölüm 2. fragmanı: Nalan ve Hayri'nin öpüşme anı..
Camdaki Kız 47. bölüm 2. fragmanı: Nalan ve Hayri'nin öpüşme anı..
- 15.06.2022 - 10:56
- Güncelleme : 15.06.2022 - 11:02
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız dizisi, perşembe akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.
Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Selma Ergeç gibi isimleri buluşturan Camdaki Kız, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.
Yönetmenliğini Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız dizisinin 16 Haziran Perşembe akşamı ekranlara gelecek sezon finali fragmanı yine nefesleri kesti.
Yayınlanan sezon finalinde; Nalan'ın artık Sedat ile olan evliliğini hata olarak kabul ettiği görüldü.
Nalan açıklamasında, Nalan'a karşı soğuduğunu ve içindeki boşluğu doldurmak için evlendiğini söyledi.
Hayri ile yakınlaşan Nalan'ın öpüşmeye hamle yaptığı görüldü. İşte Camdaki Kız 47. bölüm 2. fragmanı...
Camdaki Kız 47. bölüm 2. fragmanı İZLE