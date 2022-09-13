Camdaki Kız 48. bölüm 2. fragmanı: Sedat hapiste, Nalan yine yangınlarda!

Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni fragmanında; Sedat'in Alp'i dövdüğü için hapse girdiği görüldü. Düğün günü Hayri ile birlikte ortalıktan kaybolan Nalan ise Selen'in tepkisini çekmeye başladı.

İlk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

Burcı Bircik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, ağır dramatik konusu ile herkesi etkiledi.

Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in yaşadıkları ekrana damga vururken, sezon finali ise herkesin nefesini kesmişti.

Uzun bir tatil süresinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanan dizinin yeni sezonundan fragman geldi.

Yayınlanan fragmanda Sedat'in hapse girdiği ve buna Alp'in sebep olduğu görüldü. Hapishaneden çıkmak isteyen Sedat, Nalan'ın sorusu karşısında şoke oldu.

Düğün günü yaşanan olaylarda Nalan ve Hayri'nin olmayışı dikkati çekmeye başlarken, Selen ise Nalan'a düşman oldu. İşte Camdaki Kız 48. bölüm 2. fragmanı....

Camdaki Kız 48. bölüm 2. fragmanı İZLE