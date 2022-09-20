Camdaki Kız 49. bölüm 2. fragmanı: Nalan ve Hayri'yi kim bastı?

Camdaki Kız 49. bölüm 2. fragmanı: Nalan ve Hayri'yi kim bastı?

Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Nalan'ın Selen tarafından tehdit edildiği görüldü. Sedat'ı aldattığını kabullenmeyen Nalan, annesinin gazabından korkmaya başladı.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlandı.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın başrolde yer aldığı dizi, üçüncü sezonu ile damga vurmaya devam ediyor.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin son fragmanı yine nefesleri kesmeyi başardı.

Yayınlanan son fragmanda; Nalan'ın Hayri ile öpüştüğü için pişman olduğu ancak ondan vazgeçemediği görüldü.

Selen, Nalan'ı tehdit etti ve bir seçim yapmasını istedi. Hayri ile odadayken basılan Nalan'ın annesine ne hesap vereceği ise merak konusu oldu.

"Büyümek çok zormuş" diyen Nalan, Hayri'nin kollarından kaçmak için mücadele ederken, Sedat ise hapishanedeki günlerine alışmaya çalışıyor. İşte Camdaki Kız 49. bölüm 2. fragmanı....

Camdaki Kız 49. bölüm 2. fragmanı İZLE