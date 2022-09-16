Camdaki Kız 49. bölüm fragmanı: Nalan ve Hayri öpüşmeye doyamadı

Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Nalan ve Hayri'nin yeniden öpüştüğü, Selen'in ise Nalan'ı köşeye sıkıştırmaya başladığı görüldü.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Hande Ataizi, Enis Arıkan ve Selma Ergeç'in başrolünde yer aldığı dizi, üçüncü sezonu ile devam ediyor.

İlk iki sezonda reyting rekorları kıran Camdaki Kız, üçüncü sezonun ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı.

Yine heyecanlı anlara sahne olan dizinin yayınlanan son fragmanında ise Nalan ve Hayri'nin yakınlaşmaya devam ettiği görüldü.

Nalan ve Hayri'ninb öpüşmesi fragmana damga vururken, Sedat'ın hapis hayatının devam ettiği görüldü.

Selen gördükleri sonrası Nalan'ı köşeye sıkıştırırken, Feride ve Cana'nın hesaplaşması ise sırları açığa çıkardı. İşte Camdaki Kız 49. bölüm fragmanı....

Camdaki Kız 49. bölüm fragmanın İZLE