Camdaki Kız 50. bölüm fragmanı: Nalan hem Hayri hem de Sedat ile öpüştü!

Camdaki Kız 50. bölüm fragmanı: Nalan hem Hayri hem de Sedat ile öpüştü!

Camdaki Kız'ın yayınlanan fragmanında; Sedat'ın hapishaneden çıktığı ve Nalan ile arasındaki sorunları düzeltmek istediği görüldü.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, yeni sezona başladı.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın başrolünde yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkati çekmeye devam ediyor.

Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve dramatik konusu ile etkileyen dizinin son fragmanı, nefes kesti.

Yayınlanan son fragmanda; Nalan'ın Sedat ile arasının düzelmeye başladığı görüldü.

Hayri'den de kopamayan ve saklandığı yere yemek götüren Nalan, Sedat ile öpüşürken yakalandı.

Hayri'den kurtulmanın planlarını yapan Feride, Nalan'ın üzerine gitmeye ve onu köşeye sıkıştırmaya başladı.

Yaşadıklarını kaldıramayan Nalan ise karar vermek için düşünmeye başladı.İşte Camdaki Kız 50. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 50. bölüm fragmanı İZLE