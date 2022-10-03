Camdaki Kız 51. bölüm 2. fragmanı: Gizemli kadın yoksa Hayri'nin eşi mi?

Camdaki Kız'ın yayınlanan ikinci fragmanında; Nalan'a yapılan tehditlerin arttığı görülürken, Muzo'ya sorulan "gizemli kadının" kim olduğu ise merak edildi.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız'dan yeni fragman geldi.

Yayınlanan fragmanda; Nalan'ın Hayri'den hem kaçmaya çalıştığı hem de ona daha çok aşık olduğu görüldü.

Sedat'tan iyice uzaklaşan Nalan, "Sana acıyorum" sözleri ile onu iyice köşeye sıkıştırdı.

Hayri ise Nalan'ın peşinden koşmaya ve zor anlarında onun yanında olmaya devam ediyor.

Hayri ve Nalan'ın hesaba katmadığı Muzo onları parkta görürken, Nalan'a olan duyguları ise yeniden depreşti.

Muzo'ya sorulan, "Kim o gizemli kadın?" sorusu Hayri'nin eşini gündeme getirirken, Nalan'a gelen tehdit mektupları artmaya başladı. İşte Camdaki Kız 38. bölüm 2. fragmanı....

Camdaki Kız 51. bölüm 2. fragmanı İZLE