Camdaki Kız 51. bölüm fragmanı: Muzo, Nalan ve Hayri'yi parkta bastı!

Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Nalan'ın Hayri'den kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görüldü. Hayri'den şüphelenen Muzo ise parkta Nalan'ı görünce şoke oldu.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlandı.

İstanbul'da çekimleri yapılan dizinin başrolünde Nalan rolüyle Burcu Biricik, Sedat rolüyle ise Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor.

Nalan ve Sedat'ın hikayesine dahil olan Cihangir Ceyhan ise Hayri karakteri ile karşımıza çıkıyor.

Son yayınlanan fragmanlarda Ceyhan'ın etkinliği giderek artarken, hikaye ise bambaşka bir yere evrilmeye başladı.

Nalan ve Hayri arasında başlayan aşkın şahidi olan Muzo, onları parkta sarılırken yakaladı. İkiliye yardım mı edecek yoksa Sedat'a her şeyi söyleyecek mi bilinmiyor.

Ancak Muzo'nun eskiden Nalan'a aşık olması, Hayri ile arasındaki ipleri ve dengeleri değiştirebilir.

Sedat ile evlendiği için hayal kırıklığına uğrayan ve bunu itiraf eden Nalan, soluğu yine Hayri'de alacak. İşte Camdaki Kız 51. bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 51. bölüm fragmanı İZLE