- Haberler
- Medya Haberleri
- Camdaki Kız 52. bölüm 2. fragmanı! Nalan ve Hayri’den şaşırtan karar: “Kaçıp gitsek ya…”
Camdaki Kız 52. bölüm 2. fragmanı! Nalan ve Hayri’den şaşırtan karar: “Kaçıp gitsek ya…”
- 10.10.2022 - 11:24
- Güncelleme : 10.10.2022 - 12:42
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.
Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.
Feride, Nalan’ı Hayri’den uzaklaştırmak için elinden geleni yapsa da, ikili birbirine daha fazla yakınlaşıyor.
Son bölümde Hayri’yi evden göndermek isteyen Feride, kızına yeni bir araba alınca Hayri açıkta kalmıştı. Ancak Muzo, Hayri’nin kendi şoförü olmasını istedi. Böylelikle Hayri konakta kalmaya devam etti.
Nalan ise Sedat’tan gün geçtikçe daha çok uzaklaşmaya başladı. Rafet Koroğlu ise Gülcihan’dan boşanmaya kararlı.
Peki Camdaki Kız’ın yeni bölümünde seyircileri neler bekliyor? İşte 52. bölüm 2. fragmanı…
Camdaki Kız 52. bölüm 2. fragman İZLE