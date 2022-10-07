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    Camdaki Kız 52. bölüm fragmanı: Sedat ve Nalan nasıl boşanıyor? Oynat bakalım

    Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Sedat'a daha fazla dayanamayan ve Hayri'den uzaklaşamayan Nalan, boşanma kararı aldı. Feride'nin desteği ise seyirciyi şoke etti.
    • 07.10.2022 - 12:11
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    Camdaki Kız 52. bölüm fragmanı: Sedat ve Nalan nasıl boşanıyor? Oynat bakalım

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, Camdaki Kız'dan yeni fragman geldi.

    Yayınlanan fragmanda; Nalan'ın Sedat'ı başka kızlarla gördüğü ve artık göz yummak istemediği görüldü.

    Arabadan indiği sırada Sedat'ı gören ve hızla geri dönen Nalan, "Artık bir şeyler yokmuş gibi davranmaya çalışmaktan ve kendi kendime savaşmaktan yoruldum." dedi.

    "Ne halin varsa gör" diyen Sedat ise bu evliliğin baştan beri bir hata olduğunu söyledi ve evi terk etti.

    Sedat'tan boşanmak isteyen Nalan, konuyu annesi Feride'ye açtı ve ondan destek gördü.

    Feride'nin bu tavrı herkesi şaşırtırken anne desteğini arkasına alan Nalan, soluğu Hayri'nin yanında aldı.

    İşte Camdaki Kız 52. bölüm fragmanı...

    Camdaki Kız 52. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 52. bölüm fragmanı: Sedat ve Nalan nasıl boşanıyor? Oynat bakalım #1


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