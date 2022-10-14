Camdaki Kız 53. bölüm fragmanı yayınlandı: Sedat, Nalan ve Hayri'yi basıyor!

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümleri heyecan yaratmaya devam ediyor. Son bölümde Nalan, Sedat'ı otel odasında yakalamıştı. 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Oynat bakalım...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Feride, Nalan’ı Hayri’den uzaklaştırmak için elinden geleni yapsa da, ikili birbirine daha fazla yakınlaşıyor.

Dizinin son bölümünde Muzaffer, Nalan ile Hayri'yi sarılırken gördü. Bilmiyormuş gibi davranırken Sedat gece hayatına devam etti. Nalan bir kez daha onu yanında kadınlarla bastı.

Diğer yandan Rafet, Gülcihan ile Cavit'i aynı evde gördü. Sinirinden deliren Rafet, boşanma dilekçesini imzaladı ve evdeki herkese Gülcihan ile boşanacağını açıkladı.

Selen ile kocasının arasının açıldığı bu dönemde, Selen'in eski sevgilisi Emir ortaya çıktı. Birlikte romantik bir akşam yemeği yediler. Dizide heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Hayri'nin gidişatı merak konusu olurken, yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Camdaki kız 53. bölüm fragmanı...