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    Camdaki Kız 54. bölüm 2. fragmanı: Ve Nalan'ın babası ortaya çıktı

    Camdaki Kız'ın yayınlanan fragmanında; Feride'nin telefonda Nalan'ın babası ile konuştuğu görüldü. Nalan'ın babası Feride'ye, "Abla kızımla konuşmak istiyorum" dedi.
    • 24.10.2022 - 15:46
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    Camdaki Kız 54. bölüm 2. fragmanı: Ve Nalan'ın babası ortaya çıktı

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız'dan yeni fragman geldi.

    Yayınlanan son fragmanında; Nalan'ın süslenip soluğu Hayri'nin yanında aldığı görüldü.

    Hayri ile mutlu olan Nalan'ı göz hapsine alan Selen, onların birlikte olduğunu anladı. Sedat ise Cana ile olan ilişkisini ve çocuğun hesabını babasını vermeye başladı.

    Rafet Koroğlu bebeği kabul etmeyeceğini ve soyadını vermeyeceğini söyledi.Sedat ise Nalan'dan iyice koptu.

    Cana'yı kaçıran Feride'yi arayan Nalan'ın babası, "Abla kızımla konuşmak istiyorum" dedi.

    İştre Camdaki Kız 54. bölüm 2. fragmanı....

    Camdaki Kız 54. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 54. bölüm 2. fragmanı: Ve Nalan ın babası ortaya çıktı #1


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