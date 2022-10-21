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    Camdaki Kız 54. bölüm fragmanı: Nalan ve Hayri artık aynı yatakta

    Camdaki Kız'ın yayınlanan son fragmanında; Nalan ve Hayri'nin bir ikli yaşamaya başladığı ve birlikte kampa gittikleri görüldü.
    • 21.10.2022 - 12:37
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    Camdaki Kız 54. bölüm fragmanı: Nalan ve Hayri artık aynı yatakta

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız'dan yeni fragman geldi.

    Yayınlanan fragmanda; Feride'nin Selen'in saçlarına yapıştığı ve onu tehdit ettiği görüldü.

    Feride kızını tehlikeye attığı için gözyaşlarına boğulurken, Nalan ise Hayri ile kampa gitti.

    Kendisini tamamen Hayri'ye bırakan ve aralarındaki ilişkiyi inkar etmeyen Nalan'ın mutluluğu ise gözlerinden okunmaya başladı.

    Nalan ve Hayri'yi takip eden Muzo, onların aşklarına şahit oldu. Peki, Muzo, Sedat'a her şeyi söyleyecek mi?

    Muzo'nun ve Hayri'nin neler yapacağını yeni bölümde hep birlikte öğreneceğiz.Ancak Feride, Nalan'ın kaçmasına engel olacak gibi duruyor.

    İşte Camdkai Kız 54. bölüm fragmanı....

    Camdaki Kız 54. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 54. bölüm fragmanı: Nalan ve Hayri artık aynı yatakta #1


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