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    • Camdaki Kız 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Duygularına yenik düşen Nalan, babasıyla karşılaşacak mı?

    Camdaki Kız 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Duygularına yenik düşen Nalan, babasıyla karşılaşacak mı?

    Camdaki Kız'ın son bölümünde Selen, Nalan ve Hayri'den şüpheleniyordu. Yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu olmuştu. İşte beklenen Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı...
    • 31.10.2022 - 09:37
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    Camdaki Kız 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Duygularına yenik düşen Nalan, babasıyla karşılaşacak mı?

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

    Dizinin son bölümünde Nalan’ın süslenip Hayri’nin yanına gitmesi ve kirli ayakkabılarla dönmeleri Selen’in dikkatini çekmişti.

    Öte yandan Muzaffer, Nalan ve Hayri’nin gizli aşkından emin oldu. Gerçekler yavaş yavaş açığa çıkıyor.

    Yıllar sonra Nalan’ın babası Metin ortaya çıkıyor. Feride, Metin ile bir buluşma ayarlıyor. Peki Nalan onları görecek mi? İşte Camdaki Kız 55. bölüm 2. fragmanı…

    Camdaki Kız 55. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Duygularına yenik düşen Nalan, babasıyla karşılaşacak mı? #1


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