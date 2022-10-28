Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan ve Hayri aşkı ortaya çıkıyor!

Camdaki Kız'ın son bölümünde Selen, Nalan ve Hayri'den şüpheleniyordu. Yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu olmuştu. İşte beklenen Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin son bölümünde Nalan’ın süslenip Hayri’nin yanına gitmesi ve kirli ayakkabılarla dönmeleri Selen’in dikkatini çekmişti.

Yeni bölümde ise işler karışacak. Gizli gizli Hayri ile buluşmaya devam eden Nalan, bu kez çıkmaza girecek.

Geçtiğimi bölümde Nalan ve Hayri’den şüphelenen Selen, yeni bölümde Nalan’ı takip ediyor. Nalan’ın Hayri’nin evine girdiğini görünce olanlar oluyor. İşte Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı…