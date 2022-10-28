Petrol
94.05
-1.04%
Euro
18.5548
0.03%
Dolar
18.6086
0.05%
Altın
994
-0.01%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
379.118
-1.85%
BTXN Coin
10.64
0.56%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan ve Hayri aşkı ortaya çıkıyor!

    Camdaki Kız'ın son bölümünde Selen, Nalan ve Hayri'den şüpheleniyordu. Yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu olmuştu. İşte beklenen Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı...
    • 28.10.2022 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan ve Hayri aşkı ortaya çıkıyor!

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

    Dizinin son bölümünde Nalan’ın süslenip Hayri’nin yanına gitmesi ve kirli ayakkabılarla dönmeleri Selen’in dikkatini çekmişti.

    Yeni bölümde ise işler karışacak. Gizli gizli Hayri ile buluşmaya devam eden Nalan, bu kez çıkmaza girecek.

    Geçtiğimi bölümde Nalan ve Hayri’den şüphelenen Selen, yeni bölümde Nalan’ı takip ediyor. Nalan’ın Hayri’nin evine girdiğini görünce olanlar oluyor. İşte Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı…

    Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 55. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan ve Hayri aşkı ortaya çıkıyor! #1


    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Fiorentina - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Kızılyıldız - Trabzonspor - CANLI SKOR
    Avrupa Ligi

    Kızılyıldız - Trabzonspor - CANLI SKOR

    Görüş Bildir