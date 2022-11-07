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    Camdaki Kız 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan hamile mi?

    Camdaki Kız'ın son bölümünde Nalan ve Hayri evde basılıyordu. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Camdaki Kız 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
    • 07.11.2022 - 12:10
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    Camdaki Kız 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan hamile mi?

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

    Selen ve Muzo, Hayri ve Nalan arasında geçen yasak aşkın farkına vardı. Selen'in son bölümde Hayri'nin evine gelmesi büyük heyecan yarattı.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Gülcihan ayrıldığı konağa geri dönüyor. Meydanı Feride’ye bırakmak istemiyor. Diğer yandan Rafet Koroğlu şirketi Emir’e devrediyor.

    Sedat, Nalan ile bebek beklediğini söylüyor. Peki Nalan hamile mi? İşte merakla beklenen Camdaki Kız 56. bölüm fragmanı...

    Camdaki Kız 56. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nalan hamile mi? #1


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