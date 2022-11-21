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    Camdaki Kız 58. bölüm 2. fragmanı: Feride'nin korktuğu oldu, Hayri ve Nalan'ın ilk gecesi...

    Camdaki Kız'ın yayınlanan yeni fragmanında; Nalan'ın eve dönmemekte kararlı olduğu görüldü. Feride bütün umudunu kaybederken, Nalan ile Hayri ise birlikte oldu.
    • 21.11.2022 - 12:04
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    Camdaki Kız 58. bölüm 2. fragmanı: Feride'nin korktuğu oldu, Hayri ve Nalan'ın ilk gecesi...

    OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız'dan yeni fragman geldi.

    Yayınlanan fragmanda; Nalan'ın evi terk etmesinin ardından, Sedat babasıyla yüzleşti ve gözyaşlarına boğuldu.

    Babasından hesap soran ve çocukluğundan bahseden Sedat'ın gözyaşları, annesini de ağlattı.

    Feride ise evi terk eden Nalan'ı geri döndürmek için çabalamaya başladı ve onunla konuşmaya gitti.

    Geriye dönmemek konusunda ısrarcı olan Nalan, annesine resti çekti ve boşanma davasını açtı.

    Hayri'nin yanına koşan ve onunla birlikte olan Nalan, Feride'nin korktuğunu da başına getirmiş oldu.

    İşte Camdaki Kız 58. bölüm 2. fragmanı...

    Camdaki Kız 58. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 58. bölüm 2. fragmanı: Feride nin korktuğu oldu, Hayri ve Nalan ın ilk gecesi... #1


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