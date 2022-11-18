Camdaki Kız 58. bölüm fragmanı yayınlandı! Sedat'tan boşanma kararı alan Nalan, özgürlüğüne kavuşuyor!

Camdaki Kız'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Camdaki Kız 58. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Nalan’ın son bölümde Cana’nın hamile olduğunu ve bebeğin Sedat’tan olduğunu öğreniyor. Her şeyin açığa çıktığı sahnede dizinin bitmesi büyük heyecan yarattı.

Yeni bölümde neler olacak?

Artık Sedat’ın baba olacağını öğrenen Nalan, Sedat’a herkesin içinde öfke kusuyor. Eşyalarını toplayıp evi terk ediyor.

Evden çıktığı esnada Feride durdurmaya çalışıyor. Ama başaramıyor. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı…