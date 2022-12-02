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    Camdaki Kız 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride intihar mı ediyor?

    Camdaki Kız'ın son bölümünde yaşananlar ekranlara damga vurdu. Dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Camdaki Kız 60. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
    • 02.12.2022 - 12:13
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    Camdaki Kız 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride intihar mı ediyor?

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, bölümleriyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

    Nalan'ın son bölümde evi terk etmesi ve Hayri'yle olan aşkını korkmadan özgürce yaşaması izleyicileri şaşırtmıştı.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Nalan, Hayri ile birlikte ev bakmaya giderken Feride duruma şahit oluyor. Artık Feride de Hayri ve Nalan arasında geçenleri fark ediyor.

    Kızına engel olamayacağını anlayan Feride, Nalan’dan kendisini affetmesini istiyor. Kendisine kefen alması izleyicilerin kafasında soru işareti uyandırdı. İşte yeni bölüm fragmanı…

    Camdaki Kız 60. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Feride intihar mı ediyor? #1


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