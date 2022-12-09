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    Camdaki Kız 61. bölüm fragmanı yayınlandı! Hayri konağı basıyor!

    Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Nalan'ın konağa dönmekten başka çaresi kalmadı. Peki Nalan konağa dönecek mi? Hayri bu durumu nasıl karşılayacak? İşte yeni bölüm fragmanı...
    • 09.12.2022 - 11:52
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    Camdaki Kız 61. bölüm fragmanı yayınlandı! Hayri konağı basıyor!

    Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

    Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

    Camdaki Kız’ın son bölümünde Feride, Nalan ve Hayri arasında yaşananları fark edince kendisine kefen aldı. Nalan’ı konağa dönmediği takdirde Hayri’yi ve kendisini öldüreceğini belirtti.

    Arada kalan Nalan, Hayri’den uzaklaşmaya başladı. Diğer yandan Rafet, Hayri’yi hem evden hem de görevinden kovdu. Nalan’ı doldurduğu bilinen Hayri, Sedat ile birbirine girdi.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Hayri, konaktan ayrılmak için eşyalarını toplarken, Nalan ise konağa geri dönüyor. Ancak Hayri Nalan’ın peşini bırakmıyor. En sonunda konağı basıyor. İşte yeni bölüm fragmanı…

    Camdaki Kız 61. bölüm fragmanı İZLE

    Camdaki Kız 61. bölüm fragmanı yayınlandı! Hayri konağı basıyor! #1


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